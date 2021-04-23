В Україні зареєстрували понад 2 мільйони випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу, 22 квітня, зафіксували 14 277 нових випадків коронавірусу. За весь час пандемії у країні захворіли 2 мільйони 4 тисячі 630 осіб.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

«За минулу добу госпіталізовано 3 728 осіб, летальних випадків — 434, одужали 18 964 особи, здійснено тестувань за добу — 95 740 (зокрема методом ПЛР — 41 305, методом ІФА — 18 360, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 36 075)», — розповів він.