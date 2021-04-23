В Украине зарегистрировали более 2 миллионов случаев коронавируса

В Украине за прошлые сутки, 22 апреля, зафиксировали 14 277 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в стране заболели 2 миллиона 4 тысячи 630 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«За прошедшие сутки госпитализированы 3 728 человек, летальных случаев — 434, выздоровели 18 964 человека, проведено тестирований за сутки — 95 740 (в том числе методом ПЦР — 41 305, методом ИФА — 18 360, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS- CoV-2 — 36 075)», — рассказал он.