В Украине зарегистрировали более 2 миллионов случаев коронавируса

В Украине за прошлые сутки, 22 апреля, зафиксировали 14 277 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в стране заболели 2 миллиона 4 тысячи 630 человек.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
«За прошедшие сутки госпитализированы 3 728 человек, летальных случаев — 434, выздоровели 18 964 человека, проведено тестирований за сутки — 95 740 (в том числе методом ПЦР — 41 305, методом ИФА — 18 360, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS- CoV-2 — 36 075)», — рассказал он.
По данным министра, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской области (1 296), Киеве (1 269), Харьковской (1 137), Львовской (926) и Киевской (922) областях.
С начала пандемии в Украине умерли 41 700 человек, выздоровели — 1 552 267, проведено 9 130 606 ПЦР-тестирований.
Кроме этого, за прошлые сутки от COVID-19 привили 16 169 человек, с начала вакцинальной кампании в Украине — 508 046 человек. Пятеро получили две дозы вакцины.
- В Украине до 30 апреля действует адаптивный карантин. 9 апреля Министерство здравоохранения седьмой раз с начала пандемии утвердило изменения в протокол лечения коронавируса.
- В Украине третья волна пандемии, которая характеризуется распространением более опасных штаммов. Минздрав ожидал пика пандемии в конце апреля.
- 21 апреля Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до 30 июня.