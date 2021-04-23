Три области Украины нарушили план вакцинации и не использовали препарат AstraZeneca из первой партии. Ляшко передал «привет» чиновникам

«Хочу передать публичный привет трем руководителям департаментов здравоохранения. В частности, Харьковской, Одесской и Запорожской областей. Это единственные области, которые нарушили алгоритмы Минздрава и до сих пор не использовали вакцины из первой партии AstraZeneca», — рассказал он.

Три области нарушают алгоритм вакцинации против коронавируса в Украине — Запорожская, Харьковская и Одесская.

Кроме этого, заместитель главы Минздрава уточнил, что использовать вакцину из первой партии должны были до 9—15 апреля. Из-за выявленных нарушений со следующей недели в этих областях проведут мониторинговые визиты, чтобы выяснить, почему не используются вакцины.

По словам главного санитарного врача, в Запорожской области пока меньше всего прививочных пунктов — 29, в то же время в Днепропетровской области их 204.

«Передаю очередной публичный привет руководителю департамента здравоохранения Запорожской области. Буду следить, как будет использоваться вакцина и какой будет доступ для всех, кто нуждается в прививке», — добавил Ляшко.