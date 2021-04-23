Три области Украины нарушили план вакцинации и не использовали препарат AstraZeneca из первой партии. Ляшко передал «привет» чиновникам

Три области нарушают алгоритм вакцинации против коронавируса в Украине — Запорожская, Харьковская и Одесская.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге 23 апреля.
«Хочу передать публичный привет трем руководителям департаментов здравоохранения. В частности, Харьковской, Одесской и Запорожской областей. Это единственные области, которые нарушили алгоритмы Минздрава и до сих пор не использовали вакцины из первой партии AstraZeneca», — рассказал он.
Кроме этого, заместитель главы Минздрава уточнил, что использовать вакцину из первой партии должны были до 9—15 апреля. Из-за выявленных нарушений со следующей недели в этих областях проведут мониторинговые визиты, чтобы выяснить, почему не используются вакцины.
По словам главного санитарного врача, в Запорожской области пока меньше всего прививочных пунктов — 29, в то же время в Днепропетровской области их 204.
«Передаю очередной публичный привет руководителю департамента здравоохранения Запорожской области. Буду следить, как будет использоваться вакцина и какой будет доступ для всех, кто нуждается в прививке», — добавил Ляшко.
- Кабмин обнародовал план вакцинации украинцев от коронавируса — до конца года должны сделать 47 миллионов прививок.
- Украина договорилась о поставках 32 миллионов доз вакцин от коронавируса. В частности, 23 февраля получила первую партию в 500 тысяч доз от компании AstraZeneca, а 25 марта — 215 тысяч доз китайского препарата CoronaVac (контракт подписали почти на 2 миллиона доз). Также заключили контракты на поставку 10 миллионов доз вакцины Novavax и еще столько же — Pfizer.
- 23 апреля в Украину доставили 367 200 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca производства Южной Кореи в рамках программы COVAX.
- По состоянию на 23 апреля в Украине зарегистрировали более 2 миллионов случаев инфицирования коронавирусом.