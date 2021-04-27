Министр Степанов объявил о спаде уровня заболеваемости и постепенном выходе Украины из третьей волны коронавируса

Украина начала выходить из третьей волны пандемии коронавируса.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 27 апреля.
«Можно констатировать, что наша страна начала постепенный выход из третьей волны коронавирусной болезни. Об этом свидетельствуют основные показатели и маркеры», — сказал он.
По словам главы Минздрава, по сравнению с прошлой и позапрошлой неделей количество больных с COVID-19 уменьшилось на 15 тысяч — с почти 92 тысяч до 77 тысяч.
Степанов отметил, что также уменьшилось и количество госпитализаций — на почти 3 400.
«Эти цифры говорят о том, что ситуация стабилизируется. Мы действительно прошли этот сверхтяжелый период третьей волны», — заверил министр.
Отдельно Степанов рассказал, что уровень заболеваемости пошел на спад во всех областях и Киеве, а уровень госпитализаций превышает норму только в одной области — Донецкой.
- В Украине до 30 апреля действует адаптивный карантин, его уже продлили до конца июня. 9 апреля Министерство здравоохранения седьмой раз с начала пандемии утвердило изменения в протокол лечения коронавируса.
- Главный санврач страны Виктор Ляшко 23 апреля сообщил, что на следующей неделе из «красной» зоны выйдут Киевская, Запорожская и Полтавская области, а также Киев.
- За прошлые сутки, 26 апреля, в Украине зафиксировали почти 8 тысяч новых зараженных коронавирусом.