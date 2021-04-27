Министр Степанов объявил о спаде уровня заболеваемости и постепенном выходе Украины из третьей волны коронавируса

Украина начала выходить из третьей волны пандемии коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 27 апреля.

«Можно констатировать, что наша страна начала постепенный выход из третьей волны коронавирусной болезни. Об этом свидетельствуют основные показатели и маркеры», — сказал он.

По словам главы Минздрава, по сравнению с прошлой и позапрошлой неделей количество больных с COVID-19 уменьшилось на 15 тысяч — с почти 92 тысяч до 77 тысяч.