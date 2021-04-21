НАН Украины: Смертность от коронавируса снизится уже в ближайшие дни

Также в течение последней недели наблюдают уверенное затухание количества новых больных. Однако количество новых случаев существенно превышает количество положительных ПЦР-тестов — это указывает на задержку обнародования их результатов, а также увеличение доли результатов тестов на антиген среди подтвержденных больных.

В Украине смертность от коронавируса находится в завершающей фазе плато, ожидается снижение числа умерших уже в ближайшие дни. Об этом говорится в прогнозе на 20 апреля — 4 мая от Национальной академии наук (НАН).

Несмотря на существенное снижение числа ПЦР-тестов в течение последней недели, число положительных результатов снизилось еще больше — на 21%. Это, вероятно, означает, что число новых случаев болезни в ближайшие дни ускорит падение.

Показатели загруженности больниц, в общем, улучшились. Число новых госпитализаций в течение последней недели снизилось на 12%. Однако почти 90% госпитализированных нужен был кислород — к примеру, в декабре этот показатель был около 50% от всех занятых коек.

В НАН назвали «достаточно неожиданным» тот факт, что в последнюю неделю число госпитализированных больных в возрасте до 9 лет было по крайней мере вдвое выше, чем число госпитализированных больных в возрасте от 10 до 19 лет.