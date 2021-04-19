В Минздраве заявили о росте летальности от коронавируса из-за «британского» штамма

Показатель летальных случаев от коронавируса в 2021 году увеличился до 2,4%. В прошлом году он составлял 1,7%.
Об этом сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина.
Он напомнил, что летальность — это процент умерших из числа подтвержденных случаев COVID-19.
«Мы проанализировали смертность в 2020-м и 2021 году. Чуть более 1 миллиона людей заболели в 2020 году, а показатель летальности был 1,7%. Это довольно типичный показатель смертности, он может отличаться в разных странах. В 2021 году летальность увеличилась и сейчас она составляет 2,4%», — отметил Родина.
По его словам, одно из объяснений роста летальности от COVID-19 — это циркуляция «британского» и «южно-африканского» штаммов на территории Украины. В 21 области, добавляет он, уже выявили «британский» штамм, а в Полтавской — «южно-африканский».
Он отметил, что с начала года в Украине зарегистрировали 900 тысяч подтвержденных случаев коронавируса. «Практически за 3,5 месяца у нас заболело почти столько же, сколько заболело за 10 месяцев в 2020 году. Интенсивность распространения болезни увеличилась», — добавил директор ЦОЗ.
- В Украине за минувшие сутки 18 апреля зарегистрировали более 6,5 тысячи новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии — 1 953 016.
- Рекордное количество смертей от коронавируса в Украине зафиксировали 6 апреля — тогда умер 481 больной, а наибольшее количество новых случаев выявили 2 апреля — 20 341. Темпы вакцинации при этом низкие.
- Министр Степанов прогнозирует полное преодоление пандемии коронавируса в Украине к концу года, но нужно убедить 70% взрослого населения сделать прививки. По его словам, за месяц надо сделать около 6 миллионов прививок, или 270 тысяч прививок в сутки без выходных.