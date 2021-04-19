В Минздраве заявили о росте летальности от коронавируса из-за «британского» штамма

Показатель летальных случаев от коронавируса в 2021 году увеличился до 2,4%. В прошлом году он составлял 1,7%.

Об этом сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина.

Он напомнил, что летальность — это процент умерших из числа подтвержденных случаев COVID-19.

«Мы проанализировали смертность в 2020-м и 2021 году. Чуть более 1 миллиона людей заболели в 2020 году, а показатель летальности был 1,7%. Это довольно типичный показатель смертности, он может отличаться в разных странах. В 2021 году летальность увеличилась и сейчас она составляет 2,4%», — отметил Родина.

По его словам, одно из объяснений роста летальности от COVID-19 — это циркуляция «британского» и «южно-африканского» штаммов на территории Украины. В 21 области, добавляет он, уже выявили «британский» штамм, а в Полтавской — «южно-африканский».