В Украине за сутки зарегистрировали 6 506 новых случаев коронавируса. Больше всего — в Днепропетровской и Харьковской областях

В Украине за прошлые сутки (18 апреля) зарегистрировали 6 506 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 253 ребенка и 98 медработников.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«За прошедшие сутки госпитализированы 2 387 человек, летальных случаев — 214, выздоровели 5 598 человек, проведено тестирований за сутки — 27 488 (в том числе методом ПЦР — 15 811, методом ИФА — 4 037, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS- CoV-2 — 7 640)», — рассказал он.

По данным Степанова, наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зафиксировано в Днепропетровской (761), Харьковской (622), Львовской (490), Николаевской (461) областях и в Киеве (447).

За все время пандемии в Украине заболели 1 953 016 человек, выздоровели — 1 487 677, летальных случаев — 40 тысяч, проведено 8 958 482 ПЦР-тестирования.

Кроме этого, в Украине за сутки 18 апреля против коронавируса привили 1 453 человек. С начала прививочной кампании — 450 647 человек, из них получили 1 дозу — 450 645, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).