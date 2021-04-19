В Україні за добу зареєстрували 6 506 нових випадків коронавірусу. Найбільше — у Дніпропетровській і Харківській областях

В Україні за минулу добу (18 квітня) зареєстрували 6 506 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 253 дитини та 98 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

«За минулу добу госпіталізовано 2 387 осіб, летальних випадків — 214, одужали 5 598 осіб, здійснено тестувань за добу — 27 488 (зокрема методом ПЛР — 15 811, методом ІФА — 4 037, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 7 640)», — розповів він.

За даними Степанова, найбільша кількість підтверджених випадків за добу зафіксована у Дніпропетровській (761), Харківській (622), Львівській (490), Миколаївській (461) областях і в Києві (447).

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 1 953 016 осіб, одужали — 1 487 677, летальних випадків — 40 тисяч, проведено 8 958 482 ПЛР-тестування.

Окрім цього, в Україні за добу 18 квітня проти коронавірусу прищепили 1 453 людей. Від початку вакцинальної кампанії — 450 647 осіб, із них отримали 1 дозу — 450 645, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).