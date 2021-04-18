В Украине более 10 тысяч новых больных коронавирусом. Больше всего в Харьковской области

В Украине за минувшие сутки 17 апреля коронавирус выявили у 10 282 больных, среди них 456 детей и 161 медработник.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за минувшие сутки от коронавируса выздоровели 6 523 человека, а умерли в результате осложнений 250 больных. В больницы в течение суток госпитализировали 4 274 человека.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за минувшие сутки зарегистрировали в Харьковской (1 590), Днепропетровской (1 114), Киевской (597), Одесской (595) и Черниговской (587) областях.
Общее количество заражений в Украине за все время пандемии возросло до 1 946 510 случаев (выздоровели 1 482 079 человек). Умерли в результате осложнений 39 786 человек.
Что касается вакцинации против коронавируса, то за прошедшие сутки прививки получили 3 333 человек. С начала кампании вакцинации первую дозу получили 449 194 человека. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) 5 человек.
- 16 апреля в Украину прибыли первые вакцины по программе COVAX — 117 тысяч доз Pfizer-BioNTech.
- Степанов прогнозирует полное преодоление пандемии коронавируса в Украине в конце года, но нужно убедить 70% взрослого населения сделать прививки. По его словам, за месяц надо сделать около 6 миллионов прививок, или 270 тысяч прививок в сутки без выходных.