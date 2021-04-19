В Киеве и еще пяти областях за сутки не сделали ни одной прививки против коронавируса

В Киеве и пяти областях — Кировоградской, Луганской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской — за прошедшие сутки 18 апреля не сделали ни одной прививки против коронавируса.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
В других регионах Украины за прошедшие сутки, 18 апреля, прививки получили 1 453 человека. А с начала кампании по вакцинации, которая началась 24 февраля, по всей стране одну дозу вакцины получили 450 645 человек. Завершили вакцинацию (то есть получили две дозы) — пятеро (двое получили одну дозу за рубежом).
Лидеры по количеству вакцинаций за минувшие сутки — Харьковская (345), Киевская (216) и Львовская (169) области. В других регионах количество вакцинированных — от 10 до 160 человек.
При этом по состоянию на 18 апреля в лист ожидания на вакцинацию записались более 468 тысяч украинцев.
Степанов, выступая 16 апреля на часе вопросов к правительству в парламенте, заявил, что массовую вакцинацию против коронавируса в Украине не проводят из-за проблем с поставками вакцин. Причиной задержек он называет то, что страны, которые на своих территориях имеют соответствующее производство, не дают разрешение на экспорт вакцин.
Он также отмечал, что до конца апреля в Украину должны поставить 3,9 миллиона доз вакцины, без учета COVAX. Министр обещает, что как только вакцины поступят в Украину, сразу количество вакцинаций будет «увеличено в разы».
- 16 апреля в Украину прибыли первые вакцины по программе COVAX — 117 тысяч доз Pfizer-BioNTech. Прививки также делают двумя другими препаратами — AstraZeneca (Covishield) и китайским CoronaVac.
- Министр Степанов прогнозирует полное преодоление пандемии коронавируса в Украине к концу года, но нужно убедить 70% взрослого населения сделать прививки. По его словам, за месяц надо сделать около 6 миллионов прививок, или 270 тысяч прививок в сутки без выходных.