В Киеве и еще пяти областях за сутки не сделали ни одной прививки против коронавируса

В Киеве и пяти областях — Кировоградской, Луганской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской — за прошедшие сутки 18 апреля не сделали ни одной прививки против коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В других регионах Украины за прошедшие сутки, 18 апреля, прививки получили 1 453 человека. А с начала кампании по вакцинации, которая началась 24 февраля, по всей стране одну дозу вакцины получили 450 645 человек. Завершили вакцинацию (то есть получили две дозы) — пятеро (двое получили одну дозу за рубежом).

Лидеры по количеству вакцинаций за минувшие сутки — Харьковская (345), Киевская (216) и Львовская (169) области. В других регионах количество вакцинированных — от 10 до 160 человек.

При этом по состоянию на 18 апреля в лист ожидания на вакцинацию записались более 468 тысяч украинцев.