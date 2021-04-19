У МОЗ заявили про зростання летальності від коронавірусу через «британський» штам

Показник летальних випадків від коронавірусу у 2021 році збільшився до 2,4%. Торік він становив 1,7%.

Про це повідомив генеральний директор Центру громадського здоров’я Роман Родина.

Він нагадав, що летальність — це відсоток померлих з числа підтверджених випадків COVID-19.

«Ми проаналізували смертність у 2020-му та 2021 році. Трохи понад 1 мільйон людей захворіли у 2020 році, а показник летальності був 1,7%. Це доволі типовий показник смертності, він може відрізнятися в різних країнах. У 2021 році летальність збільшилася і зараз вона становить 2,4%», — наголосив Родина.

За його словами, одне з пояснень підвищення летальності від COVID-19 — це циркуляція «британського» та «південно-африканського штамів» на території України. У 21 області, додає він, вже виявили «британський» штам, а в Полтавській — «південно-африканський».