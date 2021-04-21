НАН України: Смертність від коронавірусу знизиться вже найближчими днями

В Україні смертність від коронавірусу перебуває у завершальній фазі плато, уже найближчими днями очікується зниження кількості померлих. Про це йдеться у прогнозі на 20 квітня — 4 травня від Національної академії наук (НАН).

Також протягом останнього тижня спостерігають впевнене зменшення кількості нових хворих. Проте кількість нових випадків суттєво перевищує кількість позитивних ПЛР-тестів — це вказує на затримку оприлюднення їх результатів, а також на збільшення частки результатів тестів на антиген серед підтверджених хворих.