Глава МОЗ прогнозує нове зростання захворюваності на коронавірус — через три тижні після свят

Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов прогнозує нове зростання кількості хворих на коронавірус через три-чотири тижні після Великодніх і травневих свят.
Про це він заявив в ефірі «Україна 24».
«Щодо нашого прогнозу, ми очікуємо певне зростання кількості захворілих десь у червні — через 3—4 тижні після травневих свят. До якої кількості ми можемо дійти — залежатиме від того, яка буде мобільність населення, як люди переміщуватимуться, як святкуватимуть Великдень. Тоді уже ми зможемо сказати, що далі прогнозуємо», — розповів Степанов.
Водночас, він зазначив, що МОЗ не очікує такого сильного спалаху захворюваності, який тривав від лютого.
- 27 квітня Степанов оголосив про спад рівня захворюваності та поступовий вихід України з третьої хвилі коронавірусу.
- В Україні до 30 червня триває адаптивний карантин. На час Великодня і травневих свят уряд вирішив не змінювати правила карантину. Водночас закликають релігійні заклади та вірян дотримуватися низки правил під час богослужінь. Зокрема, до церкви радять іти лише одному члену сім’ї.