Премьер Шмыгаль заявил, что некоторые регионы Украины могут в ближайшее время перейти в «зеленую» карантинную зону

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что некоторые украинские регионы могут в ближайшее время попасть в «зеленую» карантинную зону.
Об этом он сообщил на совещании в Офисе президента.
«Почти все области сейчас находятся в «желтой» зоне. Черкасская область — единственная в «оранжевой» зоне по коэффициенту выявления случаев инфицирования. Также есть часть областей, которые могут перейти на «зеленый» уровень эпидемической опасности», — отметил Шмыгаль.
Также в правительстве сообщили, что на этих выходных стартовала вакцинация людей, записавшихся через приложение или портал «Дія». Но только тех, которым исполнилось 65 лет и более.
- Адаптивный карантин в Украине продлится до 30 июня, но, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, эти ограничения планируют продолжить до августа.
- Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует новый рост количества больных коронавирусом через три-четыре недели после пасхальных и майских праздников.