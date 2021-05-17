Премьер Шмыгаль заявил, что некоторые регионы Украины могут в ближайшее время перейти в «зеленую» карантинную зону

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что некоторые украинские регионы могут в ближайшее время попасть в «зеленую» карантинную зону.

Об этом он сообщил на совещании в Офисе президента.

«Почти все области сейчас находятся в «желтой» зоне. Черкасская область — единственная в «оранжевой» зоне по коэффициенту выявления случаев инфицирования. Также есть часть областей, которые могут перейти на «зеленый» уровень эпидемической опасности», — отметил Шмыгаль.

Также в правительстве сообщили, что на этих выходных стартовала вакцинация людей, записавшихся через приложение или портал «Дія». Но только тех, которым исполнилось 65 лет и более.