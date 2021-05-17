Прем’єр Шмигаль заявив, що деякі регіони України можуть найближчим часом перейти до «зеленої» карантинної зони

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що деякі українські регіони можуть найближчим часом потрапити до «зеленої» карантинної зони.
Про це він повідомив на нараді в Офісі президента.
«Майже всі області наразі перебувають у «жовтій» зоні. Черкаська область — єдина в «помаранчевій» зоні за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування. Також є частина областей, які можуть перейти на «зелений» рівень епідемічної небезпеки», — зазначив Шмигаль.
Також в уряді повідомили, що на цих вихідних стартувала вакцинація людей, які записалися через додаток або портал «Дія». Але лише тих, яким виповнилося 65 років і більше.
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