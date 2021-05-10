Шмигаль заявив, що адаптивний карантин в Україні планують продовжити до серпня

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль вважає, що адаптивний карантин в Україні дає свої результати. Наразі він триває до 30 червня, але його планують продовжити до серпня.

Про це глава уряду заявив в інтервʼю «РБК-Україна».

При цьому він зазначив, що у випадку, якщо до 24 серпня щеплення проти коронавірусу отримають «більшість людей», Кабінет міністрів розгляне варіанти послаблення карантину.

«Ми, очевидно, будемо продовжувати його до серпня. Якщо нам вдасться до Дня Незалежності провакцинувати більшість людей, звичайно, ми будемо шукати варіанти його помʼякшення», — сказав Шмигаль.

За його словами, адаптивна модель карантину дає такі можливості — якщо показники захворюваності на COVID-19 починають зростати, то обмеження запроваджуються автоматично, якщо ж ні — країна живе в «зеленій» зоні. Коли уряд побачить, що пандемію вдалося побороти, то карантин скасують.