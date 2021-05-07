З «червоної» карантинної зони вивели останню область

Міністерство охорони здоров’я вирішило вивести з «червоної» зони карантину Сумську область — останній регіон, який там перебував.

Про це у своєму Facebook написав очільник МОЗ Максим Степанов.

«Нарешті можу констатувати, що ми вийшли з третьої хвилі пандемії. З завтрашнього дня в Україні не залишиться жодного регіону з червоним рівнем епіднебезпеки. Сьогодні відбудеться засідання комісії ТЕБ та НС, і вже завтра виведемо Сумську область», — підкреслив він.

За словами Степанова, на піку епідемії в українських лікарнях перебували 44 тисячі пацієнтів з коронавірусом, які потребували кисневої терапії.

Згідно з даними МОЗ, у «помаранчевій» зоні наразі перебувають Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Тернопільська та Черкаська області. Всі інші регіони опинилися в «жовтій».

Згодом у своєму Telegram міністр Кабміну Олег Немчінов повідомив, що державна комісія ухвалила рішення вивести Сумську область з «червоної» зони.