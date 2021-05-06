Запорізька і Полтавська області з 7 травня виходять з «червоної» зони карантину

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила вивести з «червоної» карантинної зони Запорізьку та Полтавську області. У «жовту» зону вони перейдуть 7 травня.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

Це означає, що транспорт, ТРЦ, ресторани, бари, непродовольчі магазини, спортивні зали, фітнес-центри, ринки та інший бізнес зможуть працювати у звичайному режимі з дотриманням первинних обмежень (масковий режим, соцдистанція).