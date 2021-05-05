Ще три українські області покинули «червону» карантинну зону

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила вивести з «червоної» карантинної зони Харківську, Хмельницьку та Чернігівську області.

Про це у своєму Telegram написав міністр Кабміну Олег Немчінов.

Відповідні зміни набудуть чинності з 6 травня. Харківська та Хмельницька області перейдуть у «жовту» зону, а Чернігівська — у «помаранчеву».

Тобто в «червоній» зоні залишаться лише три регіони: Запорізька, Полтавська та Сумська області.