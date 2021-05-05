Ще три українські області покинули «червону» карантинну зону

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила вивести з «червоної» карантинної зони Харківську, Хмельницьку та Чернігівську області.
Про це у своєму Telegram написав міністр Кабміну Олег Немчінов.
Відповідні зміни набудуть чинності з 6 травня. Харківська та Хмельницька області перейдуть у «жовту» зону, а Чернігівська — у «помаранчеву».
Тобто в «червоній» зоні залишаться лише три регіони: Запорізька, Полтавська та Сумська області.
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