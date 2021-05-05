МОЗ оновив карантинні зони. У «червоній» залишилися шість областей

Міністерство охорони здоров’я знову оновило карантинні зони в Україні. У «червоній» залишилися всього шість областей.
Відповідна інформація міститься на сайті МОЗ.
У «червоній» зоні залишаються Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області. Водночас ці регіони теж демонструють спад захворюваності на коронавірус.
У «помаранчевій» зоні опинилися Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області. Решта регіонів, а також Київ, перебувають у «жовтій» зоні.
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