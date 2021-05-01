МОЗ оновило карантинні зони. У «червоній» залишилися сім областей

Міністерство охорони здоров’я оновило карантинні зони в Україні. Лише сім областей залишилися в «червоній».

Відповідна інформація оприлюднена на сайті МОЗ.

Обмеження «червоної» зони продовжують діяти у Житомирській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Водночас у «помаранчевій» зоні перебувають Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області. Усі інші регіони потрапили до «жовтої» зони.