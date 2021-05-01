Минздрав обновил карантинные зоны. В «красной» остались семь областей

Министерство здравоохранения обновило карантинные зоны в Украине. Лишь семь областей остались в «красной».
Соответствующая информация обнародована на сайте Минздрава.
Ограничения «красной» зоны продолжают действовать в Житомирской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.
В то же время в «оранжевой» зоне находятся Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области. Все остальные регионы попали в «желтую» зону.
- В Украине до 30 июня продолжается адаптивный карантин. На время Пасхи и майских праздников правительство решило не менять правила карантина. В то же время призывают религиозные учреждения и верующих соблюдать ряд правил во время богослужений. В частности, в церковь советуют идти только одному члену семьи.
- Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует новый рост количества больных коронавирусом через три-четыре недели после Пасхальных и майских праздников.