Минздрав обновил карантинные зоны. В «красной» остались семь областей

Министерство здравоохранения обновило карантинные зоны в Украине. Лишь семь областей остались в «красной».

Соответствующая информация обнародована на сайте Минздрава.

Ограничения «красной» зоны продолжают действовать в Житомирской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.

В то же время в «оранжевой» зоне находятся Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области. Все остальные регионы попали в «желтую» зону.