Кабмин: Киевская и Николаевская области выходят из «красной» зоны карантина

С 1 мая Киевская и Николаевская области выйдут из «красной» зоны карантина.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, ссылаясь на решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
«Отменить с 00:00 1 мая 2021 года «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киевской и Николаевской областей», — процитировал он.
Также Немчинов отметил, что на территории Киевской и Николаевской областей введут ограничения, предусмотренные для «желтой» зоны.
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