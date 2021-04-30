Минздрав: Еще две области с 1 мая могут выйти из «красной» зоны карантина

Министерство здравоохранения планирует с 1 мая перевести из «красной» зоны карантина в «желтую» Киевскую и Николаевскую области.
Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге.
Он отметил, что ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась. «Сегодня Минздрав готовит представление в Госкомиссию техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о выводе из «красного» уровня эпидемопасности еще двух областей — в частности, это Киевская и Николаевская области, которые могут быть переведены в «желтый» уровень», — сообщил Ляшко.
Он отметил, что таким образом в Украине с 1 мая в «красной» зоне будут находиться семь областей.
В то же время, добавил Ляшко, ни в одном регионе не превышен показатель загруженности коек с кислородом в больницах для больных COVID (65%).
Отметим, с субботы, 1 мая, из «красной» зоны карантина выходит Киев. Это означает, что ТРЦ, рестораны, бары, непродовольственные магазины, спортивные залы, фитнесс-центры, рынки и другой бизнес смогут работать в обычном режиме с соблюдением первичных ограничений (масочный режим, соцдистанция). Весь наземный общественный транспорт и метро тоже будут работать в обычном режиме. А с 5 мая город восстановит учебный процесс в школах, детсадах и вузах.
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