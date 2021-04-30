МОЗ: Ще дві області з 1 травня можуть вийти з «червоної» зони карантину

Міністерство охорони здоровʼя планує з 1 травня перевести з «червоної» зони карантину у «жовту» Київську й Миколаївську області.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу.

Він наголосив, що ситуація з коронавірусом в Україні стабілізувалася. «Сьогодні МОЗ готує подання до Держкомісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій про виведення з «червоного» рівня епідемнебезпеки ще двох областей — зокрема, це Київська і Миколаївська області, які можуть бути переведені в «жовтий рівень», — повідомив Ляшко.

Він зазначив, що таким чином в Україні з 1 травня у «червоній» зоні перебуватимуть сім областей.

В той же час, додав Ляшко, в жодному регіоні не перевищений показник завантаженості ліжок із киснем у лікарнях для хворих на COVID (65%).

Зазначимо, з суботи, 1 травня, з «червоної» зони карантину виходить Київ. Це означає, що ТРЦ, ресторани, бари, непродовольчі магазини, спортивні зали, фітнес-центри, ринки та інший бізнес зможуть працювати у звичайному режимі з дотриманням первинних обмежень (масковий режим, соцдистанція). Увесь наземний громадський транспорт і метро теж працюватимуть у звичайному режимі. А з 5 травня місто відновить навчальний процес у школах, дитсадках і вишах.