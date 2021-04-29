У МОЗ оновили карантинні зони — у «жовтій» вже 7 областей

Міністерство охорони здоровʼя збільшило перелік регіонів, які входять у «жовту» зону карантину.

Про це свідчать дані МОЗ.

Станом на 29 квітня, в «жовту» зону входять вже сім областей — Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Херсонська та Чернівецька.