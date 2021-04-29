У МОЗ оновили карантинні зони — у «жовтій» вже 7 областей

Міністерство охорони здоровʼя збільшило перелік регіонів, які входять у «жовту» зону карантину.
Про це свідчать дані МОЗ.
Станом на 29 квітня, в «жовту» зону входять вже сім областей — Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Херсонська та Чернівецька.
Водночас «червоними» поки залишаються Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.
Решта регіонів — у «помаранчевій» зоні.
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