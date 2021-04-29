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В Минздраве обновили карантинные зоны — в «желтой» уже 7 областей

Автор:
Екатерина Кадакова
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Министерство здравоохранения увеличило перечень регионов, которые входят в «желтую» зону карантина.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

По состоянию на 29 апреля, в «желтую» зону входят уже семь областей — Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Херсонская и Черновицкая.

В то же время «красными» пока остаются Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

Остальные регионы — в «оранжевой» зоне.