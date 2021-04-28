Кабмин: Киев с 1 мая переходит в «желтую» карантинную зону

Решением Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 00:00 субботы, 1 мая, Киев выходит из «красной» карантинной зоны.

Об этом в своем Telegram написал министр Кабмина Олег Немчинов.

На территории города будут действовать противоэпидемические меры, предусмотренные для «желтого» уровня.

Это означает, что ТРЦ, рестораны, бары, непродовольственные магазины, спортивные залы, фитнес-центры, рынки и другой бизнес смогут работать в обычном режиме с соблюдением первичных ограничений (масочный режим, соцдистанция).

Весь наземный общественный транспорт и метро тоже будут работать в обычном режиме.

С 5 мая город восстановит учебный процесс в школах, детских садах и вузах. Также в столице возобновят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.