Кабмин: Киев с 1 мая переходит в «желтую» карантинную зону

Решением Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 00:00 субботы, 1 мая, Киев выходит из «красной» карантинной зоны.
Об этом в своем Telegram написал министр Кабмина Олег Немчинов.
На территории города будут действовать противоэпидемические меры, предусмотренные для «желтого» уровня.
Это означает, что ТРЦ, рестораны, бары, непродовольственные магазины, спортивные залы, фитнес-центры, рынки и другой бизнес смогут работать в обычном режиме с соблюдением первичных ограничений (масочный режим, соцдистанция).
Весь наземный общественный транспорт и метро тоже будут работать в обычном режиме.
С 5 мая город восстановит учебный процесс в школах, детских садах и вузах. Также в столице возобновят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.
- 27 апреля министр здравоохранения Максим Степанов объявил о спаде уровня заболеваемости и постепенном выходе Украины из третьей волны коронавируса. На этой неделе (вероятно) из «красной» зоны выйдут Киевская, Запорожская и Полтавская области.
- Правительство решило не менять правила карантина на время Пасхи и майских праздников. В то же время призывают религиозные учреждения и верующих соблюдать ряд правил во время богослужений. В частности, в церковь советуют идти только одному члену семьи.