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В Киеве с 1 мая ослабляют карантин

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:
В Киеве с 1 мая ослабляют карантин

Юлия Вебер / «Бабель»

В Киеве с субботы, 1 мая, начинают ослаблять карантин. Об этом на брифинге заявил мэр Виталий Кличко.

С 1 мая возобновят работу:

  • весь наземный общественный транспорт и метро в обычном режиме;
  • заведения торговли;
  • торгово-развлекательные центры;
  • рынки;
  • ярмарки;
  • заведения общественного питания;
  • спортивные залы и фитнес-центры.

С 5 мая город восстановит учебный процесс в шкал, детских садах и вузах. Также в столице возобновят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.

Отметим, что сейчас столица находится в «красной» карантинной зоне, но в ближайшее время ее оттуда выведут. Вероятно, в «желтую».

Перед этим глава Минздрава Максим Степанов отметил, что уровень заболеваемости пошел на спад во всех без исключения областях и Киеве — еще месяц назад ситуация там была «крайне тяжелой».

  • Адаптивный карантин в Украине продлили до 30 июня. Главный санврач страны Виктор Ляшко 23 апреля сообщил, что из «красной» зоны на этой неделе выйдут Киевская, Запорожская и Полтавская области, а также Киев.
  • Правительство решило не менять правила карантина на время Пасхи и майских праздников. В то же время призывают религиозные учреждения и верующих соблюдать ряд правил во время богослужений. В частности, в церковь советуют идти только одному члену семьи.