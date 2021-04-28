В Киеве с 1 мая ослабляют карантин

В Киеве с субботы, 1 мая, начинают ослаблять карантин. Об этом на брифинге заявил мэр Виталий Кличко.

С 5 мая город восстановит учебный процесс в шкал, детских садах и вузах. Также в столице возобновят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.

Отметим, что сейчас столица находится в «красной» карантинной зоне, но в ближайшее время ее оттуда выведут. Вероятно, в «желтую».

Перед этим глава Минздрава Максим Степанов отметил, что уровень заболеваемости пошел на спад во всех без исключения областях и Киеве — еще месяц назад ситуация там была «крайне тяжелой».