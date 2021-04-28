В Киеве с 1 мая ослабляют карантин

В Киеве с субботы, 1 мая, начинают ослаблять карантин. Об этом на брифинге заявил мэр Виталий Кличко.
С 1 мая возобновят работу:
- весь наземный общественный транспорт и метро в обычном режиме;
- заведения торговли;
- торгово-развлекательные центры;
- рынки;
- ярмарки;
- заведения общественного питания;
- спортивные залы и фитнес-центры.
С 5 мая город восстановит учебный процесс в шкал, детских садах и вузах. Также в столице возобновят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.
Отметим, что сейчас столица находится в «красной» карантинной зоне, но в ближайшее время ее оттуда выведут. Вероятно, в «желтую».
Перед этим глава Минздрава Максим Степанов отметил, что уровень заболеваемости пошел на спад во всех без исключения областях и Киеве — еще месяц назад ситуация там была «крайне тяжелой».
- Адаптивный карантин в Украине продлили до 30 июня. Главный санврач страны Виктор Ляшко 23 апреля сообщил, что из «красной» зоны на этой неделе выйдут Киевская, Запорожская и Полтавская области, а также Киев.
- Правительство решило не менять правила карантина на время Пасхи и майских праздников. В то же время призывают религиозные учреждения и верующих соблюдать ряд правил во время богослужений. В частности, в церковь советуют идти только одному члену семьи.