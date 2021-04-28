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У Києві з 1 травня послаблюють карантин

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:
У Києві з 1 травня послаблюють карантин

Юлія Вебер / «Бабель»

У Києві із суботи, 1 травня, починають послаблювати карантин. Про це на брифінгу заявив мер Віталій Кличко.

Із 1 травня відновлять роботу:

  • весь наземний громадський транспорт і метро у звичайному режимі;
  • заклади торгівлі;
  • торгово-розважальні центри;
  • ринки;
  • ярмарки;
  • заклади громадського харчування;
  • спортивні зали та фітнес-центри.

З 5 травня місто відновить навчальний процес у школах, дитсадках і вишах. Також у столиці відновлять прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.

Зазначимо, що наразі столиця перебуває у «червоній» карантинній зоні, однак найближчим часом її звідти виведуть. Імовірно, у «жовту».

Перед цим глава МОЗ Максим Степанов наголосив, що рівень захворюваності пішов на спад у всіх без винятку областях і Києві — ще місяць тому ситуація там була «вкрай важкою».

  • Адаптивний карантин в Україні продовжили до 30 червня. Головний санлікар країни Віктор Ляшко 23 квітня повідомив, що із «червоної» зони на цьому тижні вийдуть Київська, Запорізька та Полтавська області, а також Київ.
  • Уряд вирішив не змінювати правила карантину на час Великодня і травневих свят. Водночас закликають релігійні заклади та вірян дотримуватися низки правил під час богослужінь. Зокрема, до церкви радять іти лише одному члену сім’ї.