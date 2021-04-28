У Києві з 1 травня послаблюють карантин

У Києві із суботи, 1 травня, починають послаблювати карантин. Про це на брифінгу заявив мер Віталій Кличко.

З 5 травня місто відновить навчальний процес у школах, дитсадках і вишах. Також у столиці відновлять прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.

Зазначимо, що наразі столиця перебуває у «червоній» карантинній зоні, однак найближчим часом її звідти виведуть. Імовірно, у «жовту».

Перед цим глава МОЗ Максим Степанов наголосив, що рівень захворюваності пішов на спад у всіх без винятку областях і Києві — ще місяць тому ситуація там була «вкрай важкою».