Кабмін: Київ з 1 травня переходить у «жовту» карантинну зону

Рішенням Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 00:00 суботи, 1 травня, Київ виходить із «червоної» карантинної зони.
Про це у своєму Telegram написав міністр Кабміну Олег Немчінов.
На території міста діятимуть протиепідемічні заходи, передбачені для «жовтого» рівня.
Це означає, що ТРЦ, ресторани, бари, непродовольчі магазини, спортивні зали, фітнес-центри, ринки та інший бізнес зможуть працювати у звичайному режимі з дотриманням первинних обмежень (масковий режим, соцдистанція).
Увесь наземний громадський транспорт і метро теж працюватимуть у звичайному режимі.
З 5 травня місто відновить навчальний процес у школах, дитсадках і вишах. Також у столиці відновлять прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.
- 27 квітня міністр охорони здоровʼя Максим Степанов оголосив про спад рівня захворюваності та поступовий вихід України з третьої хвилі коронавірусу. На цьому тижні (ймовірно) з «червоної» зони вийдуть Київська, Запорізька і Полтавська області.
- Уряд вирішив не змінювати правила карантину на час Великодня і травневих свят. Водночас закликають релігійні заклади та вірян дотримуватися низки правил під час богослужінь. Зокрема, до церкви радять іти лише одному члену сім’ї.