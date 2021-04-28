Кабмін: Київ з 1 травня переходить у «жовту» карантинну зону

Рішенням Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 00:00 суботи, 1 травня, Київ виходить із «червоної» карантинної зони.

Про це у своєму Telegram написав міністр Кабміну Олег Немчінов.

На території міста діятимуть протиепідемічні заходи, передбачені для «жовтого» рівня.

Це означає, що ТРЦ, ресторани, бари, непродовольчі магазини, спортивні зали, фітнес-центри, ринки та інший бізнес зможуть працювати у звичайному режимі з дотриманням первинних обмежень (масковий режим, соцдистанція).

Увесь наземний громадський транспорт і метро теж працюватимуть у звичайному режимі.

З 5 травня місто відновить навчальний процес у школах, дитсадках і вишах. Також у столиці відновлять прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.