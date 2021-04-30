Минздрав: Украина запрещает въезд из Индии из-за вспышки коронавируса

«Правительство Украины приняло решение о запрете пересечения государственной границы с 00:00 часов 2 мая иностранцам и лицам без гражданства, которые прибыли из Республики Индия или находились на ее территории не менее 7 дней в течение последних 14 дней», — сообщил он.

Об этом заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 30 апреля.

Также Ляшко отметил, что украинцы и граждане, постоянно проживающие на территории Украины, должны находиться на самоизоляции по прибытии из Индии, независимо от результатов ПЦР-тестов.

По данным заместителя главы Минздрава, в Индии в течение нескольких дней регистрируют почти 499 тысяч случаев COVID-19 в сутки.