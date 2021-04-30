Минздрав: Украина запрещает въезд из Индии из-за вспышки коронавируса

Украина закрывает въезд из-за Индии через сверхбольшого количества случаев заражения коронавирусом.
Об этом заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 30 апреля.
«Правительство Украины приняло решение о запрете пересечения государственной границы с 00:00 часов 2 мая иностранцам и лицам без гражданства, которые прибыли из Республики Индия или находились на ее территории не менее 7 дней в течение последних 14 дней», — сообщил он.
Также Ляшко отметил, что украинцы и граждане, постоянно проживающие на территории Украины, должны находиться на самоизоляции по прибытии из Индии, независимо от результатов ПЦР-тестов.
По данным заместителя главы Минздрава, в Индии в течение нескольких дней регистрируют почти 499 тысяч случаев COVID-19 в сутки.
- В Украине за прошлые сутки выявили 10 072 новых случая коронавируса. Более 20 тысяч человек выздоровели от болезни, а 307 — умерли от осложнений.
- Адаптивный карантин в Украине продлили до 30 июня. Правительство решило не менять правила карантина на время Пасхи и майских праздников. В то же время призывают религиозные учреждения и верующих соблюдать ряд правил во время богослужений. В частности, в церковь советуют идти только одному члену семьи.
- 27 апреля министр здравоохранения Максим Степанов объявил о спаде уровня заболеваемости и постепенном выходе Украины из третьей волны коронавируса.