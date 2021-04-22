Суточная заболеваемость в Индии — самая высокая в мире. И там заканчивается кислород

В Индии зафиксировали мировой «рекорд» по количеству новых случаев коронавируса.

Об этом пишет BBC.

За сутки в стране зарегистрировали более 314,8 тыс. новых случаев COVID-19. Это самый большой суточный прирост, который за время пандемии выявляли в какой-либо стране мира. Предыдущим рекордом считался показатель в 297,4 тыс. новых случаев за сутки в январе в США.

Число смертей от коронавируса в Индии за 24 часа увеличилось на 2,1 тыс. и достигло 184 тыс. Общее количество выявленных случаев COVID-19 в Индии с начала пандемии выросло до 15,9 млн.

Сообщается, что в крупных городах возле переполненных больниц собираются толпы нуждающихся в помощи. Несколько человек умерли в ожидании кислорода. Ранее суд высшей инстанции Дели приказал федеральному правительству обеспечить безопасную доставку кислорода с заводов в больницы по всей Индии. Правительство штата Дели снова обратилось в Верховный суд в четверг, когда две больницы города сообщили, что у них осталось кислорода всего на несколько часов.

Суд обязал федеральное правительство, которое распределяет кислородные квоты между штатами, обеспечить бесперебойную подачу кислорода в Дели. Федеральное правительство заявило, что обеспечивает свободное передвижение танкеров с кислородом между штатами.