Индия из-за вспышки коронавируса приостановила экспорт препарата «Ремдесивир»

Индия приостановила экспорт препарата «Ремдесивир», применяемого при лечении от коронавируса, из-за роста заболеваемости COVID-19.
Об этом говорится в заявлении правительства Индии.
«Правительство Индии запретило экспорт инъекционного «Ремдесивира» и его активных фармацевтических ингредиентов, пока ситуация не улучшится», — заявило правительство Индии.
Как отмечается, по состоянию на 11 апреля в стране зафиксировано 11,08 млн случаев коронавируса и их количество неуклонно растет, что привело к внезапному всплеску спроса на препарат.
Согласно договору с Gilead Sciences (США), семь индийских компаний производят инъекционный «Ремдесивир».
- «Ремдесивир» от Gilead Inc. — препарат для лечения больных коронавирусом. Его одобрили в США и Евросоюзе. Препарат разрабатывали для борьбы с вирусом Эбола, однако он не показал эффективности. В компании верят в пользу своего продукта.
- В прошлом году «Ремдесивир» начали давать больным коронавирусом, однако клинические испытания не выявили его действенности. «Ремдесивир» принимал экс-президент США Дональд Трамп, когда у него выявили коронавирус.
- В октябре ВОЗ назвала «Ремдесивир» неэффективным. Впоследствии в Европейском обществе интенсивной терапии призвали не давать препарат больным в тяжелой форме.
- Украина приобрела более 28 тысяч флаконов препарата «Ремдесивир» для лечения пациентов с коронавирусом. В ноябре его начали распределять по больницам регионов. В аптеках «Ремдесивир» не появится.
- 24 марта стало известно, что индийские власти решили временно прекратить экспорт вакцин от коронавируса, которые изготавливаются на ее заводах, в частности Serum Institute. Такая остановка связана с расширением плана вакцинации внутри страны.