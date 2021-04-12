Новости

Индия из-за вспышки коронавируса приостановила экспорт препарата «Ремдесивир»

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:
Индия из-за вспышки коронавируса приостановила экспорт препарата «Ремдесивир»

Japanexperterna.se / Flickr

Индия приостановила экспорт препарата «Ремдесивир», применяемого при лечении от коронавируса, из-за роста заболеваемости COVID-19.

Об этом говорится в заявлении правительства Индии.

«Правительство Индии запретило экспорт инъекционного «Ремдесивира» и его активных фармацевтических ингредиентов, пока ситуация не улучшится», — заявило правительство Индии.

Как отмечается, по состоянию на 11 апреля в стране зафиксировано 11,08 млн случаев коронавируса и их количество неуклонно растет, что привело к внезапному всплеску спроса на препарат.

Согласно договору с Gilead Sciences (США), семь индийских компаний производят инъекционный «Ремдесивир».