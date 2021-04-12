Індія через спалах коронавірусу призупинила експорт препарату «Ремдесивір»

Індія призупинила експорт препарату «Ремдесивір», що застосовується при лікуванні від коронавірусу, через зростання захворюваності на COVID-19.
Про це йдеться в заяві уряду Індії.
«Уряд Індії заборонив експорт інʼєкційного «Ремдесивіру» і його активних фармацевтичних інгредієнтів, доки ситуація не покращиться», — заявив уряд Індії.
Як зазначається, станом на 11 квітня в країні зафіксовано 11,08 млн випадків коронавірусу і їхня кількість неухильно зростає, що призвело до раптового сплеску попиту на препарат.
Згідно з угодою з Gilead Sciences (США), сім індійських компаній виробляють інʼєкційний «Ремдесивір».
- «Ремдесивір» від Gilead Inc. — препарат для лікування хворих на коронавірус. Його схвалили у США та Євросоюзі. Препарат розробляли для боротьби з вірусом Ебола, проте він не показав ефективності. У компанії вірять у користь свого препарату.
- У минулому році «Ремдесивір» почали давати хворим на коронавірус, проте клінічні випробування не виявили його дієвості. «Ремдесивір» вживав експрезидент США Дональд Трамп, коли в нього виявили коронавірус.
- У жовтні ВООЗ назвала «Ремдесивір» неефективним. Згодом у Європейському товаристві інтенсивної терапії закликали не давати препарат хворим у важкій формі.
- Україна придбала понад 28 тисяч флаконів препарату «Ремдесивір» для лікування пацієнтів з коронавірусом. У листопаді його почали розподіляти по лікарнях регіонів. В аптеках «Ремдесивір» не з’явиться.
- 24 березня стало відомо, що індійська влада вирішила тимчасово припинити експорт вакцин від коронавірусу, які виготовляються на її заводах, зокрема Serum Institute. Така зупинка пов’язана з розширенням плану вакцинації всередині країни.