Индия побила рекорд заболеваемости — более 200 тысяч COVID-случаев за сутки

В Индии за 14 апреля зарегистрировали 200 739 новых больных коронавирусом, что является самым высоким показателем в мире с начала пандемии.
Об этом сообщает Reuters.
В стране резкий прирост больных наблюдается уже неделю. Эпицентр заражений — штат Махараштра со столицей в Мумбае, который является критически важным городом для экономики. Около четверти всех новых случаев заболевания приходится на этот штат.
Параллельно в стране растет смертность. В среднем от коронавируса за сутки умирает по тысяче человек. Всего уже умерли 173 тысячи людей.
- В Индии резкий рост заболеваемости начали фиксировать 5 апреля. Власти на фоне вспышки приостановили экспорт препарата «Ремдесивир» и одобрили российскую вакцину «Спутник V». При этомв Индии уже сделали более 100 миллионов прививок вакцинами Covaxin и Covishield.