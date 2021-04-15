Индия побила рекорд заболеваемости — более 200 тысяч COVID-случаев за сутки

В Индии за 14 апреля зарегистрировали 200 739 новых больных коронавирусом, что является самым высоким показателем в мире с начала пандемии.

Об этом сообщает Reuters.

В стране резкий прирост больных наблюдается уже неделю. Эпицентр заражений — штат Махараштра со столицей в Мумбае, который является критически важным городом для экономики. Около четверти всех новых случаев заболевания приходится на этот штат.

Параллельно в стране растет смертность. В среднем от коронавируса за сутки умирает по тысяче человек. Всего уже умерли 173 тысячи людей.