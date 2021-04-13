Индия разрешила экстренное использование российской вакцины «Спутник V»

Индия на фоне роста заболеваемости COVID-19 разрешила экстренное использование российской вакцины «Спутник V» на своей территории.
Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на заявление фармкомпании Dr. Reddy`s Laboratories.
Компания получила разрешение от индийского регулятора медицинских препаратов на импорт российской вакцины.
Российский фонд прямых инвестиций подтвердил поставку вакцины. «Индия, вторая по численности населения страна в мире, стала 60-м государством, зарегистрировавшим «Спутник V» после положительных результатов проведенных в этой стране клинических испытаний», — заявили в РФПИ, добавив, что Индия будет одним из главных производителей вакцины за рубежом.
- В Индии уже сделали более 100 миллионов прививок вакцинами Covaxin и Covishield. При этом по количеству новых случаев COVID-19 за сутки 12 апреля Индия занимала первое место в мире. Там выявили более 160 тысяч больных. Ранее Индия из-за вспышки приостановила экспорт препарата «Ремдесивир».
- Российское издание «Проект» писало, что в России за год пандемии смертность возросла на 20%. Вместо ограничений и локдаунов власть решила корректировать статистику.
- В России после вакцинации препаратом «Спутник V» по меньшей мере четыре человека умерли. Еще у шестерых были серьезные побочные эффекты.