Индия разрешила экстренное использование российской вакцины «Спутник V»

Индия на фоне роста заболеваемости COVID-19 разрешила экстренное использование российской вакцины «Спутник V» на своей территории.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на заявление фармкомпании Dr. Reddy`s Laboratories.

Компания получила разрешение от индийского регулятора медицинских препаратов на импорт российской вакцины.

Российский фонд прямых инвестиций подтвердил поставку вакцины. «Индия, вторая по численности населения страна в мире, стала 60-м государством, зарегистрировавшим «Спутник V» после положительных результатов проведенных в этой стране клинических испытаний», — заявили в РФПИ, добавив, что Индия будет одним из главных производителей вакцины за рубежом.