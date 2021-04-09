EUobserver: В России после вакцинации «Спутником V» умерли четыре человека. Еще шестеро имели серьезные побочные эффекты

В России после вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V» по меньшей мере четыре человека умерли. Еще шестеро имели серьезные побочные эффекты.
Об этом пишет EUobserver со ссылкой на слитые в Сеть медицинские российские документы.
Сама же Россия официально не сообщала о случаях смерти после вакцинации. Согласно документам, трое погибших — это женщины в возрасте 51, 69 и 74 года. Четвертый случай смерти идентифицировать не удалось. Летальные случаи чаще всего были связаны с сердечными, легочными проблемами или повышенным уровнем сахара в крови.
Остальные шесть пациентов, имевших серьезные побочные эффекты, были достаточно молодыми мужчинами и женщинами. Одному из них было всего 25 лет. Среди серьезных побочных эффектов указаны затрудненное дыхание, судороги, отеки, мышечная слабость, высокое кровяное давление, головные боли, головокружение и лихорадка.
Подлинность одного из слитых документов подтвердил старший вирусолог Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов. Он отметил, что случай смерти женщины был расследован и никакой связи с вакцинацией не установлено.
В Европейском агентстве медицинских средств, которое сейчас рассматривает заявку «Спутника V» по поводу регистрации в ЕС, отметили, что тоже видели эти документы и относятся к ним серьезно. Сами же документы там получили от анонимного российского источника.
- Россия еще в начале года начала активно пытаться продать всему миру свой «Спутник V», несмотря на отсутствие гарантий качества. Украина от российской вакцины отказалась.
- 4 марта Евросоюз начал рассмотрение российской вакцины «Спутник V» в ускоренном режиме. В то же время у европейского регулятора сомневаются в эффективности этой вакцины. Там отмечают, что данных для ее оценки недостаточно, и называют препарат «русской рулеткой».
- Германия уже заявила, что готова использовать российскую вакцину после одобрения европейским регулятором, а Франция называет вакцину инструментом пропаганды.
- Европейский комиссар по внутреннему рынку и вакцин Тьерри Бретон заявил, что ЕС не нужна российская вакцина от коронавируса «Спутник V».