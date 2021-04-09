EUobserver: В России после вакцинации «Спутником V» умерли четыре человека. Еще шестеро имели серьезные побочные эффекты

В России после вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V» по меньшей мере четыре человека умерли. Еще шестеро имели серьезные побочные эффекты.

Об этом пишет EUobserver со ссылкой на слитые в Сеть медицинские российские документы.

Сама же Россия официально не сообщала о случаях смерти после вакцинации. Согласно документам, трое погибших — это женщины в возрасте 51, 69 и 74 года. Четвертый случай смерти идентифицировать не удалось. Летальные случаи чаще всего были связаны с сердечными, легочными проблемами или повышенным уровнем сахара в крови.