EUobserver: У Росії після вакцинації «Супутником V» померли чотири людини. Ще шестеро мали серйозні побічні ефекти

Сама ж Росія офіційно не повідомляла про випадки смерті після вакцинації. Згідно з документами, троє загиблих — це жінки віком 51, 69 та 74 роки. Четвертий випадок смерті ідентифікувати не вдалося. Летальні випадки найчастіше були пов’язані з серцевими, легеневими проблемами, або підвищеним рівнем цукру в крові.

Про це пише EUobserver з посиланням на злиті в Мережу медичні російські документи.

У Росії після вакцинації від коронавірусу препаратом «Супутник V» щонайменше четверо людей померли. Ще шестеро мали серйозні побічні ефекти.

Інші шість пацієнтів, які мали серйозні побічні ефекти, були досить молодими чоловіками та жінками. Одному з них було всього 25 років. Серед серйозних побічних ефектів вказані утруднене дихання, судоми, набряки, мʼязова слабкість, високий кровʼяний тиск, головні болі, запаморочення і лихоманка.

Справжність одного зі злитих документів підтвердив старший вірусолог Московського науково-дослідного інституту епідеміології та мікробіології імені Гамалії Денис Логунов. Він зазначив, що випадок смерті жінки був розслідуваний і жодного зв’язку з вакцинацією встановлено не було.

У Європейському агентстві медичних засобів, який наразі розглядає заявку «Супутника V» щодо реєстрації в ЄС, зазначили, що теж бачили ці документи і ставляться до них серйозно. Самі ж документи там отримали від анонімного російського джерела.