Баварія хоче замовити російську вакцину «Супутник V». Також її планують виготовляти на місцевому заводі, що належить росіянам

Баварія планує закупити 2,5 млн доз російської вакцини від коронавірусу «Супутник V» ще до завершення офіційної реєстрації розробки в Європейському Союзі. Уряд федеральної землі Німеччини вже підписав з виробником договір про наміри. У Бундестазі розкритикували це рішення та запропонували канцлеру Ангелі Меркель втрутитись, передає Deutsche Welle.

Про плани отримати російську вакцину та розпочати її застосування повідомив прем’єр-міністр Баварії та ймовірний кандидат на посаду федерального канцлера від правлячого блоку християнських демократів і соціалістів Маркус Зедер. Наразі Європейське агентство з лікарських засобів перевіряє розробку інституту Гамалеї на безпечність та ефективність, а також збирається відвідати у квітні Росію для інспекції виробництва.

За словами міністра охорони здоров’я Баварії Клауса Холечека, уряд землі вже підписав угоду про намір закупівлі з Російським фондом прямих інвестицій. Якщо все піде за планом, вакцини отримають вже влітку, передає Augsburger Allgemeine. Баварський урядовець назвав «Супутник V» «високоефективною» вакциною, а також заявив про намір розпочати її виробництво на фармацевтичному заводі в місті Іллертіссен.

Йдеться про компанію R-Pharm, що має центральний офіс у Росії, передає Euronews. Про плани виробляти на її потужностях в Іллертіссені «Супутник V» ще торік повідомляли Deutsche Welle. Представництво R-Pharm у Баварії обрали для виробництва вакцини, оскільки на заводах цієї компанії в Росії вже виробляли «Супутник V».

Однак виробляти в Німеччині вакцину, що не пройшла схвалення в Євросоюзі, не можна, і до рішення регулятора блоку в Іллертіссені російську розробку не випускатимуть. Ще в березні будівництво потужностей для виробництва вакцини не було завершено — очікується, що завод відкриють влітку. За даними SWR, у R-Pharm не було дозволу, тож будівництво заморозили.

У 2014 році R-Pharm планувала викупити завод твердих лікарських форм в Іллертіссені, що належав американській компанії Pfizer. Восени того ж року завод купили — росіяни заявили, що він стане їхньою базою в Європі, де вони планують розширювати присутність, повідомляли Südwest Presse.

Члени Бундестагу виступили з протилежними реакціями на плани закупити російську вакцину. Представник партії «Вільні демократи» Вольфганг Кубікі, що входить до правлячої коаліції разом з ХДС/ХСС, похвалив рішення уряду Баварії і заявив, що воно «оголило ганебну незграбність федерального уряду в сфері вакцинації населення від коронавірусу».

При цьому голова фракції партії «Ліві» Дітмар Барч розкритикував це рішення, оскільки вакцина ще не схвалена європейським регулятором, і закликав канцлера втрутитися в ситуацію.

«В плані вакцинації нам потрібні зусилля на національному рівні, а не баварське молодецтво», — сказав Барч.