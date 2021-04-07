Бавария хочет заказать российскую вакцину «Спутник V». Также ее планируют изготавливать на местном заводе, принадлежащем россиянам

Бавария планирует закупить 2,5 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» еще до завершения официальной регистрации разработки в Европейском Союзе. Правительство федеральной земли Германии уже подписало с производителем договор о намерениях. В Бундестаге раскритиковали это решение и предложили канцлеру Ангеле Меркель вмешаться, передает Deutsche Welle.

О планах получить российскую вакцину и начать ее применение сообщил премьер-министр Баварии и вероятный кандидат на пост федерального канцлера от правящего блока христианских демократов и социалистов Маркус Зедер. Сейчас Европейское агентство по лекарственным средствам проверяет разработку института Гамалеи на безопасность и эффективность, а также собирается посетить в апреле Россию для инспекции производства.

По словам министра здравоохранения Баварии Клауса Холечека, правительство земли уже подписало соглашение о намерении закупки с Российским фондом прямых инвестиций. Если все пойдет по плану, вакцины получат уже летом, передает Augsburger Allgemeine. Баварский чиновник назвал «Спутник V» «высокоэффективной» вакциной, а также заявил о планах начать ее производство на фармацевтическом заводе в городе Иллертиссен.

Речь идет о компании R-Pharm, которая имеет центральный офис в России, передает Euronews. О планах производить на ее мощностях в Иллертиссене «Спутник V» еще в прошлом году сообщали Deutsche Welle. Представительство R-Pharm в Баварии выбрали для производства вакцины, поскольку на заводах этой компании в России уже производили «Спутник V».

Однако производить в Германии вакцину, которая не прошла одобрение в Евросоюзе, нельзя, и до решения регулятора блока в Иллертиссене российскую разработку выпускать не будут. Еще в марте строительство мощностей для производства вакцины не было завершено — ожидается, что завод откроют летом. По данным SWR, у R-Pharm не было разрешения, поэтому строительство заморозили.

В 2014 году R-Pharm планировала выкупить завод твердых лекарственных форм в Иллертиссене, принадлежавший американской компании Pfizer. Осенью того же года завод купили — россияне заявили, что он станет их базой в Европе, где они планируют расширять присутствие, сообщали Südwest Presse.

Члены Бундестага выступили с противоположными реакциями о планах закупить российскую вакцину. Вольфганг Кубики, представитель партии «Свободные демократы», входящей в правящую коалицию вместе с ХДС/ХСС, похвалил решение правительства Баварии и заявил, что оно «обнажило позорную неуклюжесть федерального правительства в области вакцинации населения от коронавируса».

При этом глава фракции партии «Левые» Дитмар Барч раскритиковал это решение, поскольку вакцина еще не одобрена европейским регулятором, и призвал канцлера вмешаться в ситуацию.

«В плане вакцинации нам нужны усилия на национальном уровне, а не баварское удальство», — сказал Барч.