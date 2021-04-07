В Чехии увольняют министра здравоохранения. Он выступал против использования российской вакцины до ее одобрения в ЕС

Премьер-министр Чехии Адрей Бабиш заменит министра здравоохранения, назначив таким образом уже четвертого главу Минздрава с начала пандемии.

Об этом пишет Reuters.

Новым министром станет директор одной из больниц Праги Петр Аренбергер. Действующий министр Ян Блатны был назначен в октябре прошлого года. Агентство отмечает, что с тех пор пандемия унесла более 27 тысяч жизней и поставила страну с населением 10,7 миллиона человек на вершину мирового рейтинга по количеству смертей от COVID-19 на душу населения.

Блатны неоднократно подвергался критике, в том числе и со стороны Бабиша, в том числе и за то, что является ярым противником использования российской вакцины «Спутник V» до того, как регуляторы Европейского Союза одобрят ее.

Отставки Блатны добивался и президент Милош Земан, лоббирующий более тесные отношения с Китаем и Россией.

В связи с уменьшением числа случаев заболевания и некоторым снижением нагрузки на больницы правительство Чехии планирует снова возобновить обучение в школах с понедельника и разрешить передвижение по стране, что было запрещено с марта.