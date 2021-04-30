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В Украине существенно выросли темпы вакцинации — за сутки от коронавируса привили более 70 тысяч человек

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:
В Украине существенно выросли темпы вакцинации — за сутки от коронавируса привили более 70 тысяч человек

Matt Allworth / Flickr

В Украине существенно выросли темпы вакцинации населения от коронавируса. Последние два дня прививки получают более 70 тысяч человек.

Об этом в своем Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За прошедшие сутки, 29 апреля, от коронавируса вакцинировали 73 тысячи человек. К тому же, уже 130 украинцев вакцинировались двумя дозами.

В то же время за сутки выявили и чуть более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Более 20 тысяч человек выздоровели от болезни, а 307 — умерли от осложнений.

  • Национальный план вакцинации от COVID-19 предусматривает, что всех украинцев привьют за государственный счет. Этот план состоит из пяти этапов. На последнем вакцинируют всех, кто не попадает в группы риска.
  • 21 апреля Кабмин обнародовал план вакцинации украинцев от коронавируса — до конца года должны сделать 47 млн прививок.