В Украине существенно выросли темпы вакцинации — за сутки от коронавируса привили более 70 тысяч человек

В Украине существенно выросли темпы вакцинации населения от коронавируса. Последние два дня прививки получают более 70 тысяч человек.
Об этом в своем Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За прошедшие сутки, 29 апреля, от коронавируса вакцинировали 73 тысячи человек. К тому же, уже 130 украинцев вакцинировались двумя дозами.
В то же время за сутки выявили и чуть более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Более 20 тысяч человек выздоровели от болезни, а 307 — умерли от осложнений.
- Национальный план вакцинации от COVID-19 предусматривает, что всех украинцев привьют за государственный счет. Этот план состоит из пяти этапов. На последнем вакцинируют всех, кто не попадает в группы риска.
- 21 апреля Кабмин обнародовал план вакцинации украинцев от коронавируса — до конца года должны сделать 47 млн прививок.