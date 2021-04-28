Минздрав: За неделю работодатели записали на вакцинацию более 200 коллективов

На вакцинацию от коронавируса с 21 апреля записались более 200 коллективов компаний, предприятий и организаций.
Об этом на онлайн-встрече «Украинская неделя иммунизации-2021: рутинная вакцинация в условиях COVID-19» сказала генеральный директор директората развития цифровых трансформаций здравоохранения Минздрава Мария Карчевич, цитирует Укринформ.
«У нас уже записано [на вакцинацию] более 200 коллективов со всей Украины. Количество желающих в коллективах очень разное — это от 50 человек и до 9 тысяч, в зависимости от количества членов в коллективе», — рассказала Карчевич.
Сама вакцинация станет возможной при условии поставки в Украину достаточного количества вакцины. Тогда к желающим коллективам будет выезжать мобильная бригада. За один день бригада сможет делать около 100 прививок.
Для вакцинации сотрудников необходимо записаться в очередь, оставив заявку на коллективную вакцинацию через контакт-центр по телефону 0-800-602-019.
Компания должна определить ответственное контактное лицо, составить поименные списки желающих вакцинироваться, предоставить помещение для вакцинации и меднаблюдения после нее (согласно требованиям Минздрава), а также обеспечить соблюдение санитарных норм и наличие средств защиты.
- Национальный план вакцинации от COVID-19 предусматривает, что всех украинцев привьют за государственный счет. Этот план состоит из пяти этапов. На последнем вакцинируют всех, кто не попадает в группы риска.
- По состоянию на 28 апреля в Украине от коронавируса привили 558 716 человек. Завершили вакцинацию (то есть получили две дозы препарата) 9 украинцев. Прививки делают вакцинами AstraZeneca, Sinovac и Pfizer.