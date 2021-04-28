Минздрав: За неделю работодатели записали на вакцинацию более 200 коллективов

На вакцинацию от коронавируса с 21 апреля записались более 200 коллективов компаний, предприятий и организаций.

Об этом на онлайн-встрече «Украинская неделя иммунизации-2021: рутинная вакцинация в условиях COVID-19» сказала генеральный директор директората развития цифровых трансформаций здравоохранения Минздрава Мария Карчевич, цитирует Укринформ.

«У нас уже записано [на вакцинацию] более 200 коллективов со всей Украины. Количество желающих в коллективах очень разное — это от 50 человек и до 9 тысяч, в зависимости от количества членов в коллективе», — рассказала Карчевич.

Сама вакцинация станет возможной при условии поставки в Украину достаточного количества вакцины. Тогда к желающим коллективам будет выезжать мобильная бригада. За один день бригада сможет делать около 100 прививок.