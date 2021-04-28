МОЗ: За тиждень роботодавці записали на вакцинацію понад 200 колективів

На вакцинацію від коронавірусу з 21 квітня записалися понад 200 колективів компаній, підприємств і організацій.

Про це на онлайн-зустрічі «Український тиждень імунізації-2021: рутинна вакцинація в умовах COVID-19» розповіла генеральна директорка директорату розвитку цифрових трансформацій охорони здоров’я МОЗ Марія Карчевич, цитує Укрінформ.

«У нас уже записано [на вакцинацію] понад 200 колективів з усієї України. Кількість охочих у колективах дуже різна — це від 50 осіб до 9 тисяч, залежно від кількості членів у колективі», — розповіла Карчевич.

Сама вакцинація стане можливою за умови постачання в Україну достатньої кількості вакцини. Тоді до охочих колективів виїжджатиме мобільна бригада. Бригада може робити орієнтовно по 100 щеплень на день.