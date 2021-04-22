Санлікар Ляшко: В Україні роботодавцям дозволили замовляти бригаду для вакцинації працівників

Компанії, підприємства та організації тепер можуть замовляти бригади вакцинації для групового щеплення працівників від коронавірусу, якщо в колективі більше 50 бажаючих отримати щеплення.
Про це повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.
Для вакцинації працівників необхідно буде записатися в чергу, залишивши заявку на колективну вакцинацію через контакт-центр за телефоном 0 800 60 20 19.
Компанія повинна буде визначити відповідальну контактну особу, скласти поіменні списки бажаючих вакцинуватися, забезпечити приміщення для вакцинації і медспостереження після неї (згідно з вимогами МОЗ), а також забезпечити дотримання санітарних норм і наявність засобів захисту.
«Вакцинація проводитиметься за умов наявності достатньої кількості вакцини мобільною бригадою, що приїде на ваше підприємство», — заявив Ляшко.
При цьому він зазначив, що в день одна бригада може зробити орієнтовно 100 щеплень.
- Станом на 22 квітня в Україні від коронавірусу щеплення отримали 491 877 українців. Завершили вакцинацію (тобто отримали дві дози препарату) 5 українців. Щеплення роблять вакцинами AstraZeneca, Sinovac і Pfizer.
- Раніше Ляшко заявив, що в цьому році платна вакцинація недоцільна. Національний план вакцинації від COVID-19 передбачає, що всіх українців прищеплять за державний кошт. Цей план складається з пʼяти етапів. На останньому вакцинують усіх, хто не потрапляє до груп ризику.