Головний санлікар Ляшко: Цього року платна вакцинація є недоцільною

Цього року платна вакцинація від коронавірусу в Україні є «недоцільною», адже спочатку виробники мають виконати держзамовлення, а потім постачати препарати на комерційний ринок.

Про це заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко в ефірі «Сніданку з 1+1».

«Вакцина платна можлива, але за планом упродовж 2021 року вона недоцільна. Але проблема не в тому, чи можна використовувати платну вакцину. Сьогодні всі виробники працюють з урядами країн. І уряди передбачили в бюджетах кошти для закупівлі вакцин для всіх груп людей. Україна теж передбачила кошти для закупівлі необхідної кількості вакцин», — зазначив Ляшко.