Главный санврач Ляшко: В этом году платная вакцинация нецелесообразна

В этом году платная вакцинация от коронавируса в Украине является «нецелесообразной», поскольку сначала производители должны выполнить госзаказы, а затем поставлять препараты на коммерческий рынок.

Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире «Завтрака с 1+1».

«Вакцина платная возможна, но по плану в течение 2021 года она нецелесообразна. Но проблема не в том, можно ли использовать платную вакцину. Сегодня все производители работают с правительствами стран. И правительства предусмотрели в бюджетах средства для закупки вакцин для всех групп людей. Украина тоже предусмотрела средства для закупки необходимого количества вакцин», — отметил Ляшко.