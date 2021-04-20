Главный санврач Ляшко: В этом году платная вакцинация нецелесообразна

В этом году платная вакцинация от коронавируса в Украине является «нецелесообразной», поскольку сначала производители должны выполнить госзаказы, а затем поставлять препараты на коммерческий рынок.
Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире «Завтрака с 1+1».
«Вакцина платная возможна, но по плану в течение 2021 года она нецелесообразна. Но проблема не в том, можно ли использовать платную вакцину. Сегодня все производители работают с правительствами стран. И правительства предусмотрели в бюджетах средства для закупки вакцин для всех групп людей. Украина тоже предусмотрела средства для закупки необходимого количества вакцин», — отметил Ляшко.
Он также добавил, что в мире сейчас наблюдается дефицит вакцин — ее выпускают небольшими партиями. Ляшко подчеркнул, что если в Украине продают вакцину от коронавируса — это криминал, за это предусмотрена ответственность.
Отметим, что в марте министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что вакцина против коронавируса появится на коммерческом рынке не раньше лета или осени 2021, но позже заявил, что Украина не может ввести платную вакцинацию, потому что пока производители не поставляют эти препараты на коммерческий рынок.
- Напомним, национальный план вакцинации от COVID-19 предусматривает, что всех украинцев привьют за государственный счет. Этот план состоит из пяти этапов. На последнем вакцинируют всех, кто не попадает в группы риска.
- По состоянию на 20 апреля в Украине от коронавируса привили 462 791 украинца. Завершили вакцинацию (то есть получили две дозы препарата) 5 украинцев. Прививки делают вакцинами AstraZeneca, Sinovac и Pfizer.
- Украина договорилась с Европейской комиссией сделать совместимыми украинский и европейский цифровые сертификаты об иммунитете от COVID-19.