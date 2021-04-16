Минздрав: Побочные эффекты после вакцины от коронавируса наблюдались только у 0,23% привитых

«У нас среди вакцинированных — 0,23% неблагоприятных событий после иммунизации, которые выражаются прежде всего в легком течении побочных реакций. Во-первых, покраснение, боль в месте инъекции, возможно повышение температуры, в частности до высоких цифр, боль в мышцах. Но это немного», — сказал Ляшко.

Обсуждая риски возникновения тромбов при использовании вакцины AstraZeneca, главный санврач сослался на официальную позицию Европейского агентства лекарственных средств, согласно которой риски возникновения побочных реакций не превышают пользу от препарата.

«Насчет того, что сейчас говорят о тромбозе — этот вопрос уже рассматривало Европейское медицинское агентство, которое разрешило к использованию и подтвердило, что вакцина безопасна, а риски, которые могут возникнуть в результате вакцинации, не сопоставимы с рисками, возникающими в результате инфицирования коронавирусом», — отметил Ляшко.