Минздрав: Побочные эффекты после вакцины от коронавируса наблюдались только у 0,23% привитых

Побочные эффекты после вакцинации от коронавируса наблюдаются у 0,23% украинцев.
Об этом в эфире «Радио НВ» сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
«У нас среди вакцинированных — 0,23% неблагоприятных событий после иммунизации, которые выражаются прежде всего в легком течении побочных реакций. Во-первых, покраснение, боль в месте инъекции, возможно повышение температуры, в частности до высоких цифр, боль в мышцах. Но это немного», — сказал Ляшко.
Обсуждая риски возникновения тромбов при использовании вакцины AstraZeneca, главный санврач сослался на официальную позицию Европейского агентства лекарственных средств, согласно которой риски возникновения побочных реакций не превышают пользу от препарата.
«Насчет того, что сейчас говорят о тромбозе — этот вопрос уже рассматривало Европейское медицинское агентство, которое разрешило к использованию и подтвердило, что вакцина безопасна, а риски, которые могут возникнуть в результате вакцинации, не сопоставимы с рисками, возникающими в результате инфицирования коронавирусом», — отметил Ляшко.
- Президент Владимир Зеленский 4 апреля подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности о Национальном плане вакцинации от коронавируса. За семь дней СНБО и правительство должны его утвердить с учетом международного опыта. В частности, установить минимальное необходимое ежемесячное количество прививок, определить источники и сроки поставки вакцин, а также ответственных за реализацию плана. Конечная цель — охватить прививками большинство взрослого населения Украины не позднее декабря 2021 года.
- Украина договорилась о поставках 32 миллионов доз вакцин от коронавируса. В частности, 23 февраля получила первую партию в 500 тысяч доз от компании AstraZeneca (ожидают еще 1,5 миллиона доз от этой же компании), а 25 марта — 215 тысяч доз китайского препарата CoronaVac (контракт подписали почти на 2 миллиона доз). Также заключены контракты на поставку 10 миллионов доз вакцины Novavax и еще столько же — Pfizer. Отдельно ожидается поставка 8 миллионов доз вакцин от глобальной инициативы COVAX. Это будут препараты от AstraZeneca и Pfizer.