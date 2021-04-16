МОЗ: Побічні ефекти після вакцини від коронавірусу спостерігалися тільки у 0,23% щеплених

Побічні ефекти після вакцинації від коронавірусу спостерігаються у 0,23% українців.
Про це в ефірі «Радіо НВ» повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
«У нас серед вакцинованих — 0,23% несприятливих подій після імунізації, які виражаються насамперед у легкому перебігу побічних реакцій. По-перше, почервоніння, біль у місці інʼєкції, можливе підвищення температури, зокрема до високих цифр, біль у мʼязах. Але це невелика частка», — сказав Ляшко.
Обговорюючи ризики виникнення тромбів після вакцини AstraZeneca, головний санлікар послався на офіційну позицію Європейського агентства лікарських засобів, згідно з якою ризики виникнення побічних реакцій не перевищують користь від препарату.
«Щодо того, що зараз говорять про тромбоз — це питання вже розглядало Європейське медичне агентство, яке дозволило використання і підтвердило, що вакцина безпечна, а ризики, які можуть виникнути внаслідок вакцинації, ніяк не можна порівняти з ризиками, що виникають при інфікуванні коронавірусом», — зазначив Ляшко.
- Президент Володимир Зеленський 4 квітня підписав указ, яким увів у дію рішення Ради нацбезпеки про Національний план вакцинації від коронавірусу. За сім днів РНБО й уряд мають його затвердити з урахуванням міжнародного досвіду. Зокрема, встановити мінімальну необхідну щомісячну кількість щеплень, визначити джерела та строки постачання вакцин, а також відповідальних за реалізацію плану. Кінцева мета — охопити щепленням більшість дорослого населення України не пізніше грудня 2021 року.
- Україна домовилась про постачання 32 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Зокрема, 23 лютого отримала першу партію в 500 тисяч доз від компанії AstraZeneca (очікують ще 1,5 мільйона доз від цієї ж компанії), а 25 березня — 215 тисяч доз китайського препарату CoronaVac (контракт підписали майже на 2 мільйони доз). Також уклали контракти на постачання 10 мільйонів доз вакцини Novavax і ще стільки ж — Pfizer. Окремо очікується поставка 8 мільйонів доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX. Це будуть препарати від AstraZeneca та Pfizer.