МОЗ: Побічні ефекти після вакцини від коронавірусу спостерігалися тільки у 0,23% щеплених

«У нас серед вакцинованих — 0,23% несприятливих подій після імунізації, які виражаються насамперед у легкому перебігу побічних реакцій. По-перше, почервоніння, біль у місці інʼєкції, можливе підвищення температури, зокрема до високих цифр, біль у мʼязах. Але це невелика частка», — сказав Ляшко.

Обговорюючи ризики виникнення тромбів після вакцини AstraZeneca, головний санлікар послався на офіційну позицію Європейського агентства лікарських засобів, згідно з якою ризики виникнення побічних реакцій не перевищують користь від препарату.

«Щодо того, що зараз говорять про тромбоз — це питання вже розглядало Європейське медичне агентство, яке дозволило використання і підтвердило, що вакцина безпечна, а ризики, які можуть виникнути внаслідок вакцинації, ніяк не можна порівняти з ризиками, що виникають при інфікуванні коронавірусом», — зазначив Ляшко.